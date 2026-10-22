Последние теплые выходные осени ожидаются в Москве

Суббота и воскресенье, 24-25 октября, станут в столичном регионе последними теплыми выходными осени. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии.

Как уточняют специалисты, в Москве и Московской области будет облачно и сухо, воздух может прогреться до 13 градусов, что примерно на шесть-восемь градусов выше климатической нормы,.

Однако уже в понедельник, 26 октября, усилится ветер, а еще через пару дней начнется заметное похолодание. К последним числам октября в Москву и Подмосковье придут дожди, сообщает "360.ru".

Между тем главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что пока погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон, поэтому заметное похолодание ожидается только в последних числах октября.

Эксперт также допустила, что октябрь 2026 года может стать рекордсменом по теплу за всю историю метеонаблюдений в Москве — с 1879 года. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше многолетних значений почти на 3,5 градуса.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в течение рабочей недели 19-23 октября температура воздуха в Москве и Московской области будет выше нормы примерно на два градуса, а погода в целом останется сухой и комфортной.