Новые представители российского кабмина уже приступили к работе

Новые представители кабмина уже приступили к работе - на заседании правительства премьер Михаил Мишустин представил коллег, обозначив их обязанности.

Так, Антон Силуанов продолжит руководить Министерством финансов и стал вице-премьером. Масштабные транспортные проекты в стране в должности вице-премьера будет курировать Андрей Никитин. А его прежнюю должность главы Минтранса займет Дмитрий Ядров. До этого он руководил Росавиацией.

Новым вице-премьером и одновременно полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе стал Олег Кожемяко. А Ирина Окладникова стала самым молодым вице-премьером, она будет руководить аппаратом правительства.

Мишустин отметил - прямо сейчас идет подготовка бюджета на следующие три года. Финансирование незамедлительно должно поступать на поддержку граждан. В приоритете помощь участникам СВО и их семьям.

В ходе заседания премьер вручил награды Дмитрию Григоренко, Юрию Трутневу и Виталию Савельеву, которые работали в правительстве несколько лет, решая сложнейшие для страны задачи - от противодействия коронавирусу до стабилизации экономики на фоне санкций. Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. А Юрию Трутневу за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны и многолетнюю плодотворную деятельность объявлена благодарность правительства.