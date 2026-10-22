Российские бойцы нанесли новые удары по объектам энергетики, обеспечивающим предприятия военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины, а также по портам и судам, задействованным в доставке военных грузов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, поражены электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 "Житомирская" в Житомире.

Также мишенями для ударов ВС России стали два сухогруза, которые доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Западе между тем предупреждают: несколько месяцев дефицита перехватчиков Patriot вкупе с зимними морозами, поврежденной энергетической системой и политическими разногласиями с Вашингтоном могут изменить ход конфликта даже без каких-либо кардинальных сдвигов на поле боя. Для Киева это, как полагают эксперты, станет приговором.

Однако руководство киевского режима продолжает публично заверять в стремлении к миру, а на деле саботировать переговорный процесс. Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал за это Владимира Зеленского, призвав его "сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом".