Сергей Собянин рассказал, как преобразились территории на западе Москвы

На западе Москвы в 2025 году реализовали три крупных проекта благоустройства, в нынешнем сезоне - еще два, рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Была обновлена зеленая зона у метро "Молодежная" вблизи аллеи 11-ти Героев Саперов, полностью заменили освещение, привели в порядок дорожки.

В Дорогомилове обновили сквер за музеем "Бородинская битва", установили новые скамейки и парковые качели, высадили дополнительные деревья, разбили газоны и цветники. По просьбам жителей создали спортивный кластер.

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