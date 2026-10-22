"Самый низкий и дешевый пиар": Егору Криду посоветовали упасть на колени перед ветеранами ВОВ

"Милый ублюдок". Как трек назовешь - так он и прозвучит. Клип с говорящим названием Егор Крид разместил на разных площадках. Поклонники не только вслушались, но и внимательно всмотрелись. Невозможно не заметить - на рэпере лонгслив с изображением мальчика - героя фильма "Иди и смотри". Причем с пририсованными татуировками и пирсингом. И надписью - "Маркировка дистанции".

Соцсети - в шоке и негодовании. На Крида обрушился просто поток хейта.

"Если Егор и его команда хотели хайпануть - то это самый низкий и дешевый пиар. Это первое. Второе. Ему нужно публично извиниться, встать на колени перед ветеранами Великой отечественной войны, теми людьми, которых осталось совсем мало", - отметил Сергей Дворцов, музыкальный продюсер.

Фильм "Иди и смотри" Элема Климова называют самым антивоенным в истории. Он стоит особняком среди всех картин о войне. Никакой романтизации и героизации. Война - это ад. И особенно страшно от того, что этот ад стал рутиной. Нацистские расправы в Беларуси. Сожженные деревни. И поседевший мальчик Флёра. Подросток, который за несколько дней превращается в старика. На Мосфильме уже заявили - разрешения на использование постера этого фильма не давали.

Лонгслив выпустила российская компания в коллаборации с американским брендом, именно его дизайнерам будто бы и принадлежит идея разместить постер с героем "Иди и смотри". Стоимость такого лонгслива, как пишут, тридцать восемь тысяч рублей.

Егор Крид уже отреагировал. Извинился, сообщил - все кадры с лонгсливом в клипе заблюрены в срочном порядке: "Хочу сказать одну важную вещь: память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди, для меня священна. это наша общая история, к которой я всегда буду относиться с уважением. Фильм "Иди и смотри" не смотрел и не слышал о нем, поэтому никак не мог знать, что изображение на одежде отсылает к его постеру. Для меня это была просто купленная дизайнерская вещь в магазине, которая висела на полке в свободной продаже. никакого политического или исторического посыла я в этот образ не вкладывал. просто надел белый лонг на клип."

Впрочем, незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. Общественники уже направили обращения и в Генпрокуратуру, и в Следственный комитет. Просят привлечь Крида за осквернение памяти жертв геноцида советского народа. Юристы, правда, считают - привлечь можно лишь за нарушение авторских прав. И то, скорее, не исполнителя, а производителей скандального лонгслива.

"Единственное рассмотрение будет возможно, если захотят мосфильмовцы. Я так понял, это их фильм, если захотят, пожалуйста, могут говорить что нарушено их авторское право. без их ведома бесплатно опубликовали", - указал Александр Толмачев, доктор юридических наук.

"Думаю, мы эту историю можем закончить тем, что пригласить товарища Крида с его командой хотя бы в тот же парламентский центр Госдумы в кинотеатр и посмотреть этот фильм. Уверен, он выйдет оттуда другим человеком", - сказал Виталий Милонов, депутат Госдумы.

Егор Крид теперь обещает "гуглить каждый принт на одежде". И, видимо, теперь все же запомнит этот фильм "Иди и смотри".