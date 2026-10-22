Медведев призвал распространить опыт Москвы по учету мигрантов в приложении "Амина"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел в четверг, 22 октября, заседание межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики.

Как рассказал политик в своем "Макс"-канале, участники совещания обсудили работу реестра контролируемых лиц, который ограничивает права нарушителей миграционного законодательства — эта работа будет продолжена.

Также обсуждались результаты эксперимента с московским приложением "Амина", которое упрощает учет иностранных граждан из безвизовых стран. В Москве и области система уже доказала свою эффективность. Этот опыт может быть поэтапно распространен на другие регионы России, подчеркнул Медведев.

Наряду с этим предлагается сформировать действенный механизм легализации правового статуса для мигрантов, которые совершили незначительные нарушения в сфере миграции, но уплатили штрафы и прошли положенные процедуры – чтобы они смогли участвовать в трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, что разработанная в Москве биометрическая система на пограничных пунктах пропуска в России помогла выявить около 70 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, которые после запрета на въезд покинул нашу страну, сменили установочные данные и попытались въехать в Россию повторно. Этих нелегалов не пропустили на российскую территорию.

Тем временем правительство России установило размер квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в 2027 году. Соответствующая квота сокращена с 3 802 до 3 010 разрешений. Резерв квоты, в свою очередь, урезан с 1 140 до 900 разрешений.