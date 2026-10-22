Новак отметил положительную динамику на российском топливном рынке

На российском топливном рынке фиксируется положительная динамика. Об этом рассказал замглавы кабмина Александр Новак, курирующий вопросы топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Как отметил политик на заседании правительства, "мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний".

Тем временем Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала, что средние потребительские цены на бензин в России с 12 по 19 октября 2026 года снизились на 64 копейки — до 78,04 рубля за 1 литр. При этом дизельное топливо подешевело на 9 копеек, до 86,58 рубля за 1 литр.

Власти продолжают реализовывать меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. В пресс-службе кабмина сообщили, что уже 127 соглашений по стабилизации цен на топливо заключены в 45 субъектах Российской Федерации.

При этом, предупреждал Александр Новак, Россия пока не намерена отказываться от поставок бензина из других стран. Вице-премьер пояснял, что нашей стране необходимо как обеспечивать российских потребителей, так и наращивать запасы, которые сократились летом в связи с мерами по насыщению внутреннего рынка.