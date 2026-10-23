В ходе спецоперации экипаж Су-34 поразил хорошо замаскированный вражеский опорник в зоне ответственности группировки "Центр". Удар наносился управляемыми авиабомбами.

А на Добропольском направлении наши "Соколы" тараном в воздухе уничтожили разведывательные дроны противника "Валькирия" и "Лелека". А на Донецком участке фронта операторы "Зала-Ланцет" точным ударом ликвидировали пикап и живую силу врага.

В Запорожской области расчёты самоходок "Мста" группировки "Восток" сровняли с землёй пункты управления тяжелыми гексакоптерами ВСУ типа "Баба-Яга". Это сильно ограничило действия противника на данном направлении.

И новые подробности освобождения села Мировка в Запорожской области. Продвижение осложняли рвы и высокая активность вражеских дронов.