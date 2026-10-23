ПВО сбила 443 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 23 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 443 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в ночь на 23 октября дроны ВСУ сбиты над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской и Липецкой областей. Беспилотники перехвачены над Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, над Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, республиками Татарстан, Удмуртия, Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Как сообщил в "Максе" губернатор Воронежской области Александр Гусев, ПВО уничтожила в регионе 33 беспилотника. Дроны сбиты над Воронежем и десятью районами области. В результате падения обломков в городе повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль, пострадавших нет.