Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Гвардии младший лейтенант Никита Ходченко с подчинёнными, устанавливая оборудование РЭБ, попали под массированную атаку FPV-дронов. Подразделение успешно отразило воздушное нападение, а Никита лично уничтожил вражеский гексакоптер. Поставленная задача была своевременно выполнена.

Младший сержант Денис Потуданский спас боевых товарищей. Рискуя собой, под ударами беспилотников ВСУ, он добрался до раненых. Заметив БПЛА противника, Денис поразил его меткими выстрелами. Оказал первую помощь пострадавшим и передал их медикам группы эвакуации.