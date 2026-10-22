Путин: Россия готовит стратегию развития театральной сферы

В России готовится стратегия развития театральной сферы. Об этом рассказал в четверг, 22 октября, глава государства Владимир Путин во время встречи с театральными деятелями в Большом театре.

Как отметил президент, театр не только жив, но и дает импульс остальному, так что фраза про кино как "важнейшее из искусств" не вполне верна. Театр остается ведущим общественным институтом, которому присуща великая нравственная миссия.

Поздравляя со 150-летием создания российского театрального сообщества всех, кто служит отечественному театру, Владимир Путин напомнил: в России работают шесть тысяч театров, которые поддерживаются государством. Президент также предложил законодательно закрепить особый статус творческих союзов, обозначив возможности их участия в госзаказе.

Ранее Владимир Путин встретился с народным артистом Владимиром Машковым. Он рассказал президенту о проектах, приуроченных к 150-летию Союза театральных деятелей. Один из них — "Театральный поезд", в рамках которого 5 тысяч артистов сыграли порядка 300 спектаклей в 43 городах.

Истинными символами России остаются Большой театр в Москве и Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Владимир Путин подчеркивал, что это гордость нашей страны и воплощение великой русской культуры. Также президент напомнил, что культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России.