МИД России отчитал Нетаньяху за обвинения в антисемитизме

Попытки приписать России ведение некой антисемитской кампании выглядят нелепо. Так прокомментировало российское Министерство иностранных дел заявления главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности России к работе "ферм ботов" и разжиганию антиизраильских настроений в странах Запада.

Как подчеркивает МИД России, такие обвинения особенно странны с учетом хорошо известного израильской стороне и неоднократно публично признанного ею факта, что благодаря политике российского руководства по укреплению межнационального мира и согласия проявления антисемитизма в нашей стране практически отсутствуют.

Москва с сожалением констатирует, что Нетаньяху предпочел диалогу профильных специалистов по тематике кибербезопасности медийные вбросы, причем выступил с обвинениями накануне парламентских выборов в Израиле, цитирует заявление внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии приводит к разрушительным последствиям — таковы уроки истории, извлеченные всем миром из Второй мировой войны, когда Красная Армия сыграла решающую роль в спасении многих народов от уничтожения.

Россия помнит уроки войны и никогда не согласится с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Владимир Путин подчеркивал, что наша страна была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма.