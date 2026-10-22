Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение четверга, 22 октября, 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областями, над Московским регионом и над Крымом.

Жертвами киевского режима становятся мирные жители. Как рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, укронацисты ведут настоящую охоту на российских журналистов, счет убитых идет на десятки человек, сообщает РИА Новости.

Кроме того, атаки на работников коммунальных служб стали излюбленной тактикой ВСУ в стремлении запугать население и осложнить жизнь в мирных городах Донбасса. Сотрудники горловского филиала госпредприятия "Вода Донбасса" вынуждены работать в бронежилетах максимального класса защиты и в кевларовых шлемах.