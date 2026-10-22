Вэнс объяснил, от чего зависит доступ Украины к Starlink

Вопрос предоставления Украине доступа к американской спутниковой системе связи Starlink зависит от позиции правительства Соединенных Штатов, а не компании SpaceX, которой принадлежит указанная система. Об этом заявил в четверг, 22 октября. вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как подчеркнул политик, "Илон Маск руководит частной корпорацией" и "не хочет вклиниваться в конфликт между двумя странами без прямого указания со стороны американского правительства".

Однозначного ответа относительно ограничений для украинских военных в использовании "военного пакета" Starlink Вэнс не дал, но заявил, что "мы работаем над возобновлением переговоров".

При этом американский вице-президент не преминул подчеркнуть, что ситуация вокруг предоставления Украине доступа к спутниковой связи Starlink вновь продемонстрировала зависимость Европы от Соединенных Штатов. Вэнс напомнил про попытки европейцев "вести регуляторную и лицензионную войну против SpaceX", отметив, что "теперь они все бегут к SpaceX, умоляя" о предоставлении услуг.

Между тем военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, которого цитирует ТАСС, заявил, что речь идет о фактической легализации боевого применения спутниковой связи Starlink Starshield в рамках украинского конфликта. Степанов скептически оценил попытки создавать "медийный фон деаффилиации Маска и его якобы гражданской версии Starlink", подчеркнув, что "это единый спутниковый контур и единый центр управления всеми данными".