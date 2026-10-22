Сокрушительные удары возмездия российских военных по объектам на Украине приведут к полному коллапсу, как только начнутся зимние морозы. Об этом предупредил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам украинского политолога, всю полноту последствий таких ударов украинцы смогут прочувствовать с началом непогоды поздней осенью и зимой: "Большие города будут уничтожены, они будут нефункциональны".

Олег Соскин указал на полную некомпетентность действующей верхушки киевского режима: недавно назначенные новые министры и председатель правительства Украины не справляются со своими обязанностями и провоцируют "обвал" в стране (цитаты по РИА Новости).

Ранее советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подчеркивал, что Украину ожидает крайне тяжелая зима из-за ударов возмездия российских войск, которые приходятся и по объектам топливно-энергетического комплекса, задействованным в интересах украинских боевиков.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан, что рассчитывать на продолжение нормальной жизни, как в мирное время, больше не приходится. Украинские средства массовой информации и интернет-паблики пишут, что многие киевляне стремятся покинуть город.