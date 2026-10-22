Путин: Утраченные Киевом земли - это исторические территории России

Владимир Путин заявил, что утраченные Киевом земли - не "их территория", это исторические земли России, передает ТАСС.

Президент таким образом прокомментировал сообщения о якобы готовности Зеленского смириться с потерей территории. О

По словам главы государства, Киеву неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях.

Также Путин отметил, что заявления Европы об "угрозе войны" с Россией - политическая шизофрения,

Всем стало очевидно, что нанести стратегическое поражение России нереально, добавил глава государства. И продолжил: те, кто стремится к "стратегическому поражению" России, осознают реалии и поймут, что с ней лучше жить дружно. Народы Европы не хотят воевать с Россией, и Россия не хочет и не готовится к войне с Европой.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское руководство относится к своим гражданам, как к расходному материалу в противостоянии с Россией