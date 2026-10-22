Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ. На это указал в четверг, 22 октября, российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул президент России, наша страна и сейчас готова договариваться и искать развязки украинского конфликта. Мы не хотим воевать с Украиной, однако воевать хочет киевский режим, который относится к своим гражданам как к расходному материалу. Мотивированных националистов Киев не бросает на передовую — туда направляют насильно мобилизованных. Из-за такой практики в ВСУ полмиллиона дезертиров, если не больше, отметил Владимир Путин.

Москва по-прежнему открыта к диалогу и готова возобновить переговорный процесс, заявил российский лидер. Владимир Путин рассказал, что в ходе недавней встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом обсуждал готовность возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после окончательного выхода на урегулирование. Целью трехсторонних переговоров по Украине, по его словам, будет выход на окончательный мир и обеспечение безопасности России.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Уиткофф после переговоров в Осло и в Санкт-Петербурге "настроен оптимистично". Такую оценку высказал в соцсетях и сам спецпосланник американского лидера.

Вслед за этим главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что якобы согласен на мирное соглашение с Россией при потере порядка 25% территории, которую Украина считает своей.