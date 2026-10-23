"В качестве гарнира": Судаков рассказал о месте ЕС за столом переговоров

Европа стремится заявить о себе в качестве еще одной стороны переговорного процесса, но никак не может даже определиться с модератором. Какая роль отводится в данной ситуации Евросоюзу или для урегулирования ЕС явно будет лишним?

Тему в программе "События. 25-й час" обсудит Алексей Фролов. Гость в студии - Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

"Европейцы действительно хотят застолбить за собой любое место в переговорах. Но есть одно "но". Если тебя изначально не пригласили за большой стол, а ты хочешь быть за ним, то, скорее всего, ты можешь быть только в качестве гарнира на этом столе", - отметил он.

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