У вас есть стратегический запас? Стратегический запас бывает разный. Доллары под подушкой, тушенка, канистры с бензином. На случай чрезвычайной ситуации все в дело пойдет. Но есть стратегический запас, до которого могли додуматься в одной единственной стране.

Какой должна быть чрезвычайная ситуация, из которой Канаду вытянет кленовый сироп, не очень понятно. Но сейчас в стране одна из главных новостей: стратегический запас сиропа на исходе. Даже зарубежная пресса всерьез обсуждает проблему. Это американцы виноваты, просто в авральном режиме скупали сладкий соус, а канадцы, когда очухались, поняли, что сиропа осталось до февраля 27-го.

Не выяснено, для чего Америка скупала канадский сироп, там проблемы иного рода. В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение в связи с дефицитом дизельного топлива, цена подскочила почти в два раза. Российские танкеры с дизелем до портов перевалки еще не дошли. А стратегический запас где?

А в Европе расходов на украинский кризис никто не замечает. Вернее, замечают простые граждане, а политики рассказывают журналистам, что содержание Зеленского обходится, например, рядовому итальянцу в одну чашку кофе в месяц на человека. По другим подсчетам, за 4 года каждый гражданин Италии издержал на украинскую авантюру столько, сколько хватило бы всего на одну большую пиццу. Правда, на юге Италии в магазинах стали пропадать продукты. Но это так, мелочи.

А где же ваш стратегический запас, синьоры? Или последнюю пиццу с чашкой кофе отправили в Киев? Вот Канада свою помощь Украине в литрах кленового сиропа не измеряет. Как-никак, национальный стратегический запас.

Запасайтесь всем, что есть. Даже если в действительности все не так, как на самом деле.