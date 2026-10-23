Дания готовится к операциям, аналогичным силовым задержаниям российских судов, которые ранее проводили страны НАТО. Такие действия происходили и в водах Балтики.



Ситуация в Балтийском море становится все более напряженной, а попытки НАТО ограничить морские перевозки российских грузов, особенно нефти и нефтепродуктов, лишь усугубляют конфликт.



"В целом обстановка на Балтике сегодня такова, что любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями", — подчеркнули в посольстве РФ в Дании.



В ноябре 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стремится максимально ограничить морские грузоперевозки в интересах России через Балтийское море.