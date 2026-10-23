Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон уверен, что Зеленский понимает: сохранить власть в условиях конфликта ему не удастся. Однако, по мнению аналитика, глава киевского режима уже припас себе несколько путей для побега.



"Но, боюсь, однажды мы проснемся — а Зеленского уже и след простыл", — отметил военный аналитик.



Он также напомнил, что в начале конфликта Зеленского называли новым Черчиллем и встречали как рок-звезду. Однако после провала в мирных переговорах многие осознали, что он не готов брать ответственность и защищать людей.



Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но выборы отменили из-за военного положения и мобилизации. Глава киевского режима тогда заявил, что выборы "несвоевременны".