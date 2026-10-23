Собянин сообщил о 155 сбитых над Московским регионом дронах

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать беспилотниками Московский регион. В течение ночи перехвачено и уничтожено 155 дронов ВСУ, сообщил в "Максе" мэр столицы Сергей Собянин.

По данным Собянина, более 150 беспилотников направлялось в сторону столичного региона. Большую часть дронов силы ПВО уничтожили на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к столичному мегаполису нейтрализовано пять беспилотных летательных аппаратов.

Накануне ВСУ предприняли самую массированную с начала года воздушную атаку на Москву. В сторону столицы направлялось 630 БПЛА. 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к мегаполису.