Названа причина смерти звезды фильма "Мы из будущего" Андрея Терентьева

Накануне, 22 октября, стало известно о смерти известного актера Андрея Терентьева. Он скончался на 45-м году жизни. Сейчас же названа причина его безвременного ухода.

У актера остановилось сердце в ночь с 19 на 20 октября, сообщает SHOT. Однако причиной смерти Андрея Терентьева стала открытая язва желудка, уточняет РИА Новости. Уже сегодня, 23 октября, состоится прощание с артистом в санкт-Петербурге, но похоронят его в Казани.

Напомним, широкую известность Терентьеву принесла роль Спирта в фильме "Мы из будущего". Впоследствии актер неоднократно исполнял главные роли в сериалах — среди наиболее известных работ "Горюнов", "Высокие ставки" и "Такая работа".

"Андрей блестяще играл в наших проектах. Зрителям он запомнился по многим ролям в наших фильмах и сериалах, таких как "Реализация", "Подсудимый", "Филин", "Крылья империи", "Первый отдел", "Солнцепёк" и других. Не верится, что его с нами больше нет. Вечная память", — заявила генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.

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