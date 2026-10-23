ВС России нанесли удар по железнодорожному депо под Полтавой

Российские войска нанесли очередной удар по объектам железнодорожной инфраструктуры, портам Украины и морским судам. Как сообщили в Минобороны России, войска использовали беспилотные летательные аппараты.

По данным военного ведомства, дронами дальнего действия поражено вагонное депо в Полтавской области. ВСУ использовали этот объект для хранения и ремонта военной техники. В Одесской области целью беспилотников стал порт Вилково. Там поражено два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров. Также под удар попала стоянка этих катеров, место их хранения и портовая инфраструктура.

В море поражен сухогруз, направлявшийся в порт Одесса. Морское судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.