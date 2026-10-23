На Западе раскрыли детали мирного плана США по Украине

Детали нового американского мирного плана по Украине раскрыли на Западе. Издание The Economist подчеркивает, что это лишь черновик переговорных позиций, а не подписанный пакт. Вашингтон намерен закрепить в документах потери Киева на земле, а также гарантировать отказ Украины от НАТО в обмен на контроль над украинскими активами. Также Трамп рассчитывает выйти на большую энергетическую сделку с Москвой.

Уточняется, что Киеву предлагают забыть про НАТО и согласиться на создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Взамен Украине обещают инвестиции для восстановления и евроинтеграцию.

Более конкретные условия в черновиках для России и американских корпораций. В плане - смягчение антироссийских санкций, крупные коммерческие контракты с Вашингтоном и возобновление поставок газа в Европу. Последний пункт предусматривает запуск уцелевших ниток "Северного потока".