Диброва завела особую комнату для уединения с Товстиком: детям вход воспрещен

Летом 2025 года на Рублевке разгорелся скандал. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику.

Миллиардер ради рыжеволосой красавицы оставил жену Елену, родившую ему шестерых детей. В свою очередь, известный ведущий с пониманием отнесся к решению молодой супруги и не стал препятствовать разводу.

Теперь в съемном доме, помимо Романа и Полины, проживает еще шесть человек - их наследники. В новом интервью Диброва рассказала, что они стараются все вместе проводить время. В частности, они играют в настольные игры, общаются и смотрят фильмы. Правда, оговорилась Полина, выбор ленты может идти долгое время и сопровождаться спорами.

В связи с тем, что в доме живет много людей, Диброва и Товстик установили определенные правила. "Нам же все время надо вводить какие-то правила, потому что нас много. Чтобы дом сохранить, чтобы он был в порядке, надо, например, договариваться, кто и чем занимается", - объяснила Полина.

Не забывают Диброва и Товстик и друг про друга. Экс-супруга известного ведущего сообщила, что в доме есть одна комната, в которую детям вход воспрещен. Это место только для них двоих.

"У нас есть третий этаж. Это наше место: когда мы хотим отдохнуть, отправляемся на третий этаж, там большааааая комната, такая у нее особенность", - сообщила Диброва "МК".

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