Больная раком Алена Рапунцель плачет от бессилия: "Я очень хочу жить"

Алене Савкиной, которую зрители "Дома-2" запомнили, как Рапунцель-младшую, диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому. Рак уже достиг четвертой стадии.

Выпускница реалити рассказала, что врачам не сразу удалось поставить правильный диагноз, из-за чего драгоценное время было упущено. "Роковая ошибка врача. Неправильный диагноз. И время, которого у меня почти не осталось…" — поделилась Савкина.

По словам Рапунцель, ее госпитализировали в тяжелом состоянии — опухоль достигла 15 сантиметров, сдавливала вены, затронула легкие, перикард и диафрагму, а также привела к образованию тромба в шее.

"Врач объяснил, что необходимо удалить лимфоузел на шее. Однако саму биопсию назначили только на 10 августа. Я плакала и говорила врачам, что не могу столько ждать, что чувствую, как болезнь прогрессирует, и мне становится хуже буквально с каждым днем", — призналась Алена.

Из-за ухудшения состояния Савкина практически перестала выходить из дома. Только 3 сентября, через 41 день после первого КТ, звезда "Дома-2" получила результаты всех обследований. Ее госпитализировали. Началось лечение.

"Теперь я точно знаю: для кого-то десять дней — просто срок в календаре, а для другого человека — десять дней жизни, которых у него может не быть. И больше всего мне больно от мысли, что я могла так и не получить шанс рассказать вам эту историю. Но я здесь. Я борюсь. И очень хочу жить", — написала многодетная мама на своей странице в соцсети.