На линии боевого соприкосновения наши бойцы активно теснят противника практически на всех участках фронта. Но по-настоящему критическая для ВСУ обстановка - на Краматорском направлении в ДНР.

Ноги перебиты. Пульс слабый. Боец то и дело теряет сознание. Второй – контужен. И, кажется, плохо понимает, что происходит. Обоим нужна экстренная эвакуация. Эти раненные – не наши штурмовики, а националисты. Свои их бросили. Спасать тех, кто еще час назад отстреливался из пулеметов и "Джевелинов", приходится российским разведчикам. Несмотря на опасность налета дронов.

"Броня" для эвакуации жизненно необходима. ВСУ сделают все, чтобы уничтожить своих. И тех, кто ранен. И тех, кто хотел сдаться. Вот бандеровцы подорвали дом, где прятался их сослуживец. Он был готов сложить оружие. И собрался выйти к российским военным. Но его сначала забросали гранатами, а потом добили из автоматов.

Эти расправами командование ВСУ пыталось остановить бегство своих подразделений из села Первомайское. Но не помогло. Сегодня на улицах развернуты российские флаги. Первомайское освобождено. А группировка "Центр" начала штурм соседнего Белозерского.

Пригороды – уже в руках штурмовиков. В эти минуты бои смещаются в частный сектор. Главное, рассказывают военные, задавить пункты управления беспилотниками. Они - основная помеха.

Вот подорвали еще один. Дальше будет проще. Белозерское окружено. Сразу с трех сторон. Дороги - под полным контролем малой авиации. Разведчики сожгли один за другим 6 роботехнических комплексов, которые прорывались к осажденным бандеровцам.

Проще говоря, Белозерское - это уже тыл всей агломерации. То есть наши войска зашли за спину формированиям ВСУ. На 30 километров. Петля вокруг Краматорска, Славянска и Дружковки затянулась еще сильнее. Группировка "Центр", по сути, вышла на границы ДНР и Харьковской области.