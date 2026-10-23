Европу ждет зима протестов, а погромы как способ достучаться до властей будут взяты на вооружение даже в благополучных странах, пишет сегодня издание Politico.

Впрочем, Брюссель явно заинтересован в нестабильной обстановке в некоторых государствах. Так, в Сербии в преддверии дня тишины перед парламентскими выборами - масштабные митинги оппозиции. Сторонники движения "Студенческий список" вышли на улицы Белграда с требованиями реформ. Жгли файеры и выкрикивали антиправительственные лозунги.

По мнению властей, за протестами стоят западные организации, которые пытаются провернуть в республике цветную революцию.