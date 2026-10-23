Собянин: Подвиг героев-железнодорожников увековечили в названии московской улицы

В память об участниках Великой Отечественной войны в Москве появилась улица Героев-Железнодорожников. Как сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях, название присвоили Проектируемому проезду между улицами Подольских Курсантов и Липецкой. За это проголосовали свыше 150 тысяч москвичей на сайте "Активный гражданин".

Раньше неподалёку находилось вагонное депо, многие работники которого в 41-м ушли на фронт добровольцами. Мэр отметил: новая улица увековечивает вклад железнодорожников в Победу, а также напоминает об их ежедневном труде в мирное время.