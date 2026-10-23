Раскрыты документы о Тульской оборонительной операции в годы ВОВ

85 лет назад началась Тульская оборонительная операция - один из самых знаковых эпизодов Великой Отечественной войны. На сайте Минобороны представили свидетельства подвига советских воинов и ополченцев, которые помогли сорвать планы фашистов по захвату Москвы. Многие архивные документы опубликованы впервые.

На город шли танковые клинья Гудериана, которые только что смяли Орел и Брянск, а регулярных крупных частей Красной армии, которые бы защитили оружейную столицу? не было. Осенью 41-го Вермахт решил обойти Москву с юга и издал соответствующий приказ.

"Второй танковой армии при первой возможности необходимо прорываться в Тулу и захватывать дороги для дальнейшего наступления как в направлении на Коломну, так и в направлении Кашира-Серпухов", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО РФ.

Героической обороне Тулы посвящен новый мультимедийный раздел сайта Минобороны, где представлены архивные документы. Они рассказывают, что город защищали полк НКВД, батальон милиции, зенитно-артиллерийский полк и ополченцы, наспех собранные в боевое подразделение из местных рабочих.

"Сформированный рабочий полк по приказу занял линию окопов за Рогожинским поселком, где полк принял на себя главный удар", - сообщила Юлия Венгер.

Этот удар приняли на себя и зенитчики, которым пришлось перестроиться под работу по наземным целям. Поставив орудия на прямую наводку в первом же крупном бою они выбили 26 немецких танков.

"Танки противника волнами устремились к городу, пытаясь пройти огонь зенитной артиллерии. Но все “попытки фашистской гадины” - говорится в донесении - сломить сопротивление зенитчиков города Тулы не смогли", - отметила Юлия Венгер.

Тем временем вырывались из окружения и направлялись на защиту Тулы разрозненные части Красной армии. Сотня танков Гудериана оказалась беспомощна. Особенно перед героизмом наших солдат. Так, водитель-механик сержант Григорьев с обмороженными лицом и руками, ранением, и уже на подбитом танке КВ продолжал вести бой, приводя фашистов в ужас.

"Пошел на таран вражеского танка. При этом он уничтожил два орудия ПТО, ведущих огонь, а после “упоенный своей дерзостью и отвагой” давит 20 автомашин противника с мотопехотой", - рассказала Юлия Венгер.

Однако часть Тульской области оказалась все же в оккупации. Нацисты сожгли там более 600 деревень. Несколько городов полностью уничтожили. Массовый террор в отношении советских граждан отражен в архивных документах Минобороны.

Оружейная столица находилась в осаде 43 дня. Войти в нее немцам так и не удалось. Но главное, что успешная оборонительная кампания во многом сорвала немецкую операцию "Тайфун" по захвату Москвы. Ровно 50 лет назад Туле было присвоено почетное звание "Город-герой".