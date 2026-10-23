В Москве объявили имена лауреатов цирковой премии "Признание"

В столице объявили имена лауреатов Международной профессиональной цирковой премии "Признание". Торжественная церемония прошла накануне в Большом Московском цирке.

Она сопровождалась гала-представлением с участием российских и зарубежных артистов. В этом году на соискание премии поступило 155 заявок. В ходе интернет-голосования все желающие могли поддержать своих фаворитов.

Победителей определили в 15 основных и 3 специальных номинациях. Награды получили артисты, режиссёры, хореографы, композиторы и продюсеры.