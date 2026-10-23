В результате мощного землетрясения в Тибете погибли более 15 человек

16 человек погибли, десятки пострадали. В Тибетском автономном районе Китая ликвидируют последствия самого сильного за последние пять лет землетрясения. Сотни домов разрушены, спасатели ищут людей под завалами.

Вечер, шум, люди в панике выбегают из зданий. Магнитуда землетрясения в Тибетском автономном районе составила 7,1. За первым ударом стихии последовала серия мощных афтершоков. Эпицентр находился в 200 километрах от городского округа Нагчу. Именно там больше всего разрушений, жертв и пострадавших.

В списке погибших 16 человек. Более 60 получили травмы, некоторые из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии. Но поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами сотен домов и сельскохозяйственных сооружений ещё остаются люди. Сотрудники экстренных служб методично обходят все улицы.

Землетрясение произошло в довольно малонаселённом районе – кругом горы и небольшие посёлки. В некоторых из них жизнь сейчас парализована: более 12 тысяч эвакуированных разместили в палаточных лагерях, с перебоями работает связь и электричество. Из-за камнепадов и огромных трещин в асфальте перекрыто движение по дорогам. Приостановлено и железнодорожное сообщение.

К разбору завалов и поискам привлечены пожарные и военные. Правительство Китая распорядилось приложить все усилия для скорейшего устранения последствий природной катастрофы. Землетрясение стало самым сильным в Тибете за последние пять лет. И медлить нельзя: в ближайшие дни регион накроют снегопады.