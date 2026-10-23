В Приморье расширяют ареал обитания дальневосточных леопардов

В Приморье расширяют ареал обитания редких дальневосточных леопардов. Там приступили к новому этапу переселению хищников в район Уссурийского заповедника, где они исчезли более полувека назад. Попадают туда не все - перед переездом кандидаты проходят тщательный осмотр.

Самец молодой, здоровый, с отличными внешними данными. Этот дальневосточный леопард - идеальный кандидат, чтобы создать новую популяцию себе подобных на другой территории. После ветеринарного осмотра хищник переезжает с юга на восток Приморья.

До уссурийского заповедника ехать около трех часов. Но самим преодолеть этот путь леопардам непросто. На пути и транссибирская магистраль, и федеральная трасса. Поэтому хищников перевозят.

Сегодня насчитывается 223 дальневосточных леопарда. Это почти в шесть раз больше, чем 15 лет назад. Для дальнейшего увеличения численности хищникам, конечно, нужны новые земли. Поэтому ученые взялись за уникальный проект – транслокацию диких кошек.

"Это очень хороший способ создать резервную популяцию. Она поможет избежать неприятных моментов, которые могут быть с возникновением эпизоотии, каких-то катастрофических событий, которые могут повлиять на животных на этой территории", - рассказала Мария Ерофеева, к.б.н, старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН.

Отловить пятнистых – колоссальный труд. На территории нацпарка "Земля леопарда" ученые ведут за ними круглосуточное наблюдение. Как только зверь попался, ученым на телефон сразу же приходит оповещение. Леопарда обездвиживают, и примерно на час он засыпает. За это время ученые измеряют параметры тела хищника, надевают ошейник с GPS передатчиком и определяют, кто конкретно попался. Благодаря базе данных "Земли леопарда" у специалистов есть портфолио почти на всех пятнистых кошек.

Осваивать восточные земли Приморья отправляют только молодых самок и самцов. Уссурийский заповедник для леопардов – не новая территория. Более полувека назад они здесь жили и расселялись по побережью. Ученые уверены, что и сейчас животным здесь понравится.

За время работы программы ученые уже перевезли 6 дальневосточных леопардов. Планируется, что всего будет 25 пятнистых переселенцев. При этом самок больше, чем самцов. Чтобы дальше популяция росла уже естественным образом.