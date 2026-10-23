В МИД рассказали о повестке возможной встречи лидеров России, КНР и США

Лидеры России, КНР и США во время возможной встречи на полях саммита АТЭС не ограничатся обсуждением одной темы. В повестке предполагаемых переговоров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа множество тем, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что сегодня множество вопросов, которые одинаково важны для всех трех государств. Повестка должна включать целый набор, в Москве работают над тем, чтобы она отражала именно такой подход, приводит слова замминистра РИА Новости. Руденко подтвердил: Москва нацелена на то, чтобы трехсторонняя встреча состоялась.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. В начале октября о возможной трехсторонней встрече на полях саммита сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что такое мероприятие на полях АТЭС нужно прежде всего для ядерного разоружения, а не ради обсуждения украинского урегулирования.