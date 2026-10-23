Объевшаяся Анфиса Чехова сообщила, что с ней случилось несчастье: "Даже боюсь смотреть на ногу"

Анфиса Чехова отправилась в Бахрейн. Однако там с известной телеведущей случилось несчастье.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анфиса Чехова продемонстрировала роскошный отдых в Бахрейне. Знаменитая ведущая наслаждалась теплым морем и практически пустым пляжем. Кроме того, теледива оказалась покорена местными деликатесами и гостеприимством.

Вот только не обошлось без неприятного инцидента. ЧП приключилось на выходе из ресторана, в котором Чехова перед этим плотно поела. Анфиса поскользнулась и упала.

"Обжорство до добра не доводит: выкатилась из ресторана и упала. Смотрите: за секунду рука стала синяя. Даже боюсь смотреть на ногу. Надеюсь, что не перелом", - рассказала телеведущая.

Напомним, что в Бахрейн Анфиса Чехова отправилась после новости о переезде в новый дом. Вместе с супругом, продюсером Александром Златопольским, телеведущая арендовала особняк в Подмосковье. Причем туда она планировала перевезти много красивой посуды, однако незадолго до этого с ведущей случилось несчастье - полка в серванте не выдержала и провалилась. В результате разбилось множество предметов: вазы, чашки, бокалы, блюдца и прочее.

Анфиса, конечно, очень расстроилась. В последнее время ее буквально преследуют неприятности. Так, летом она с супругом должна была организовать грандиозное торжество по случаю свадьбы, но вместо этого Чехова и Златопольский отправились в Америку, чтобы спасти от рака их любимицу, собаку породы бульдог Картошку.

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