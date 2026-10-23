Камилла Паркер-Боулз элегантно щелкнула Меган Маркл по носу

Королева Камилла может получить главную роль в популярном британском криминальном сериале. Для Меган Маркл это будет щелчок по носу.

Наибольшую известность Меган принесла роль Рэйчел Зейн в американском сериале "Форс-мажоры". Герцогиня намекала, что хотела бы вернуться в кино, вот только ролей ей не предлагают. Перед возвращением в Британию Маркл якобы вела переговоры об участии в сериале "Джентельмены", но получила отказ.

На этом фоне появились новости, что Камилла Паркер-Боулз может принять участие в фильме. При чем королеву уговаривают на съемки. Редактор светской хроники Daily Mail Ричард Иден сообщил в своей статье, что Питер Джеймс, один из любимых писателей Камиллы, надеется увидеть ее и Карла III в телевизионной экранизации бестселлеров о Рое Грейсе, которую выпускает ITV.

В центре захватывающих романов — суперинтендант полиции Сассекса, расследующий жестокие преступления. Выступая на презентации нового романа "Смерть через три, два, один", состоявшейся на пирсе Брайтон-Палас, Джеймс рассказал: "Я собираюсь спросить Камиллу, не хотела бы она сыграть саму себя в сериале „Грейс“".

Вряд ли такие новости обрадуют Меган. Пока она пытается найти работу, ее ненавистной свекрови просто предлагают роль. Отметим, что в настоящее время герцог и герцогиня Сассекские живут вместе с детьми в Котсуолдсе. На прошлой неделе супруги впервые появились на публике после своего возвращения в Великобританию, отправившись в Ноттингем, где приняли участие в трёх отдельных мероприятиях.