Вот что стало с Игорем Корнелюком, певцом и автором музыки к сериалу "Бандитский Петербург"

Игорь Корнелюк — композитор, певец, заслуженный деятель искусств. Он прославился сразу в нескольких направлениях.

Так, в конце 1980‑х Корнелюк стал широко известен благодаря участию в программе "Музыкальный ринг" и фестивале "Песня года". Его хиты часто звучали на радио и ТВ, а многие до сих пор узнают по первым нотам. Среди самых узнаваемых песен "Билет на балет", "Дожди", "Милый", "Город, которого нет".

Кроме того, Игорь Корнелюк написал музыку ко множеству фильмов и сериалов, причем некоторые саундтреки стали почти такими же культовыми, как и сами проекты. Самые известные работы: "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита".

Однако в последнее время композитор ушел в тень. Он перестал писать песни. "Я в последнее время, в основном, работаю в кино, в театре и практически не пишу песни. Если и пишу, то к случаю, когда они нужны в кино или где-то еще", - сообщил Корнелюк "КП-Петербург".

Он объяснил, что песен стало слишком много, вот только их качество оставляет желать лучшего. "Песни находятся в глубочайшем кризисе, их пишут все. Кто может, кто не может, у кого есть талант, у кого нет таланта. И поэтому индустрия превратилась в огромную канализационную трубу, в которой течет все то, что должно течь в канализации", - жестко высказался маэстро.

При этом Корнелюк отметил, что в этом потоке есть место и хорошей качественной музыке, но она теряется на общем фоне. Сам композитор, к слову, продолжает выступать, причем как в родном Санкт-Петербурге, так и по всей стране.

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