Зайцева: люблю бегать в "Царицыно" и на набережной возле парка 850-летия Москвы

В Москве созданы все возможности для занятий спортом. Об этом заявила Олимпийская чемпионка, биатлонистка Ольга Зайцева.

Спортсменка признала, что в молодости мечтала о качественных беговых дорожках, потому что в то время ей приходилось бегать по обычному асфальту. Сейчас в Москве дорожки есть почти во всех парках, а во дворах оборудованы площадки с тренажерами и воркаут-зоны.

"С детства часто занималась в лесу, поэтому обожаю Алешкинский лесопарк. Прекрасное место, особенно в утренние часы. Также люблю бегать в парке "Царицыно" и на набережной возле парка 850-летия Москвы. С нее открывается очень красивый вид на город", - сказала Зайцева в интервью "Вечерней Москве".