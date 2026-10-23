Вот как Кристина Орбакайте выглядит без фотошопа: честные кадры слили в Сеть

Кристина Орбакайте много лет жила на две страны — в США были ее дочь и муж, а в России мама и карьера. Но после отъезда Аллы Пугачевой Кристина так же приняла решение перебраться за океан.

Воссоединившись с семьей, артистка поставила карьеру на паузу. Теперь у Кристины больше времени на себя. Она часто посещает выставки, ходит в театры и на концерты, много путешествует. О своей жизни Орбакайте рассказывает в блоге.

Так, на днях певица с дочкой Клавдией посетила нью-йоркский Метрополитен-музей. Там проходила фешн-выставка. "Ежегодная Fashion выставка в Metropolitan Museum названа “Costume Art”. Мы с Клавой не пропускаем эти коллекции одежды. А я решила присмотреться к костюмам для нового шоу", — поделилась Кристина, опубликовав кадры из музея.

На видео артистка предстала без фильтров и фотошопа. Натуральный вид Орбакайте удивил ее поклонников. Всем стало понятно, что на самом деле исполнительница хита "Бровки домиком" выглядит не так молодо и привлекательно, как ей бы хотелось. Гладкой кожу Орбакайте уж точно не назовешь: зона декольте звезды покрыта пигментными пятнами и морщинами.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Вот так нас и обманывают звезды. Думаешь, в 50 лет они цветут и пахнут, а на дела все фотошоп"; "Взглянуть страшно, вот что бывает, когда эспээфкой не пользуешься"; "На мать все больше похожа", — рассуждают в фан-пабликах россияне.