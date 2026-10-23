Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов

Австрия объявила четырех российских дипломатов персона нон грата. Как сообщило издание Profil со ссылкой на министра иностранных дел Беату Майнл-Райзингер, россияне должны немедленно покинуть страну.

В австрийском МИД заявили, что сотрудников дипмиссии подозревают в шпионаже. Отмечается, что первоначально список из 21 имени российских дипломатов был опубликован в СМИ, которые пользовались "проверенными данными" фигурантов перечня экстремистов Росфинмониторинга. Какие доказательства причастности россиян к шпионской деятельности добыли позже в Минобороны Австрии, не сообщается.

Издание признает, что одних лишь сообщений в СМИ недостаточно - для обоснования депортации требовались более конкретные сведения. Подчеркивается, что Вена —международный центр дипломатии, к необоснованным обвинениям следует относиться с осторожностью, не допуская поспешных высылок граждан. Отмечается также, что пока не поступало никаких официальных документов от соответствующих служб.