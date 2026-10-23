"Я на уколах": Филипп Киркоров откровенно рассказал о неизлечимой болезни

В 2025 году Филипп Киркоров серьезно травмировался на собственном концерте в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких месяцев он восстанавливался. Тогда в Сети обсуждали его неважный внешний вид. Он сильно похудел и едва держался на ногах. Во время выступления на конкурсе "Новая волна" поп-король и вовсе упал на сцене.

Дело в том, что артист страдает от неизлечимого заболевания, у Филиппа сахарный диабет. Из-за этой болезни Киркоров долго не мог залечить рану от ожога, а также ему иногда резко становилось плохо.

Сейчас прославленный артист откровенно рассказал о неизлечимой болезни. Поп-король отечественной эстрады дал понять, что не намерен падать духом и настроен оптимистично. "У меня диабет второго типа. Я на уколах. Несколько лет назад привел себя в форму, так как у меня сахар поднялся. Я взял себя в руки, все исправил, и на самом деле у меня сейчас сахар в норме. Я в надежных руках", - заявил Филипп в шоу "PROпуск" с продюсером Герой Иващенко.

Ранее в Сети особо наблюдательные пользователи обратили внимание, что Киркоров "еле ходит". Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что сахарный диабет приводит к нарушению кровообращения в мышцах. "У страдающих диабетом людей очень болят ноги. Им тяжело стоять и ходить. Тем более он всю жизнь на сцене. Здесь еще может быть варикоз нижних конечностей. Организму сложно справляться с нагрузкой", — отметил специалист.

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