Первый танкер с российским дизелем отправился в Нью-Йорк

Танкер водоизмещением 50 тысяч тонн покинул порт Приморск. Судно направляется в Нью-Йорк, на его борту - 326,8 тысячи баррелей российского дизельного топлива, передает РИА Новости.

О масштабной договоренности Москвы и Вашингтона по дизелю было объявлено в начале октября, после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В рамках этих соглашений американский Минфин допустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.

Российское правительство по итогам переговоров частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. В октябре Москва готова поставить на американский и мировой рынок 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — еще 500 тысяч, а в декабре — до миллиона. Трамп утверждает, что сделка нужна не только США, но и всему миру.