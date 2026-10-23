Принц Гарри рассказал о последнем разговоре с принцессой Дианой, о котором он теперь горько жалеет

Принцесса Диана Спенсер умерла 31 августа 1997 года. Она погибла в Париже в результате автомобильной аварии.

С тех пор прошло много лет, однако близкие до сих пор не могут смириться с потерей. Так, в новом интервью младший сын Дианы, принц Гарри, признался, что очень жалеет об одном разговоре с именитой родительницей. Однако он тогда просто не знал, что эта беседа окажется последней для них.

Тогда Гарри и его старший брат Уильям находились в Балморале и хотели поскорее вернуться к своим играм, поэтому младший наследник старался как можно быстрее закончить разговор с матерью.

"Если бы я знал, что это был наш последний разговор, насколько иначе он мог бы сложиться... И теперь мне приходится с этим жить... В 12 лет я мечтал только об одном — побегать и поиграть со своими двоюродными братьями и сестрами", - признался Гарри для GQ.

Ранее он говорил, что после смерти матери эмоционально закрылся от окружающего мира. А в возрасте двадцати с небольшим лет принц дважды отправлялся на войну, пытаясь таким образом убежать от собственных эмоций.

Состояние постоянного повышенного возбуждения и выброса адреналина, в котором он оказался после трагедии, Гарри считал своей "суперсилой", помогавшей ему во время военной службы. Но он понимал, что на самом деле это был лишь способ отвлечься от необходимости пережить свое горе.

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