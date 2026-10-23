ВС России освободили за неделю более десятка населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. За период с 17 по 23 октября ВС России нанесли нанесены три массированных и 11 групповых ударов. Поражены предприятия украинского ВПК, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры. В течение недели поражены 14 сухогрузов и контейнеровоз, перевозившие вооружение и военную технику для ВСУ. ПВО сбила пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, семь крылатых ракет "Фламинго" и 5593 беспилотника ВСУ.

Подразделения группировки "Запад" за неделю взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области. Части "Южной" группировки войск за то же время освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка, а подразделения группировки "Центр" - Доброполье, Первомайское и Сергеевка в Донецкой Народной Республике. Части группировки "Восток" освободили Омельник, Тимошевку, Червоный Яр и Мировку в Запорожской области и взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области. А группа "Днепр" освободила Малокатериновку и Юльевку в Запорожской области.