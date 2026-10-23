Жених больной раком Лерчек выступил с официальным заявлением: "Я хотел, чтобы вы знали эту информацию от нас"

Валерия Чекалина в конце февраля узнала о страшном диагнозе. У многодетной мамы обнаружили рак, болезнь дошла до четвертой стадии.

Лерчек прошла несколько курсов химиотерапии, летом ей стало лучше, блогер ходила в спортзал, посещала светские мероприятия и снялась в нескольких рекламных фотосессиях. Но осенью ей резко стало хуже. В последнее время Чекалина жалуется на сильные боли в спине, из-за которых не может нормально ходить.

Новое обследование выявило, что рак распространился на новые органы. Медики посоветовали Лерчек пройти лечение за границей.

"Метастазы начали расти опять по всему телу. В надпочечниках, в яичниках, они опять вернулись в легкие, и рак начал прогрессировать с новой силой. Врачи рекомендуют рассмотреть возможность проведения вакцины в Китае", — рассказала Валерия.

После этого жених Чекалиной Луис Сквиччиарини вышел на связь с официальным заявлением. По словам танцора, блогер сильно похудела из-за обезболивающих препаратов. Совсем недавно Лерчек добилась изменения курса лечения.

"С тех пор как началась боль, Лера не могла нормально двигаться, а обезболивающие повлияли на ее питание, что привело к потере веса. Но после дополнительной консультации с несколькими врачами обезболивающее было изменено — она чувствует себя лучше и может двигаться лучше", — отметил Сквиччиарини.

По словам Луиса, долгое время он не выходил на связь, потому что Лерчек плохо себя чувствовала. Сквиччиарини бросил все силы на заботу о любимой. "Я хотел, чтобы вы знали эту информацию от нас, чтобы избежать сплетен и лжи вокруг этого. Мы чувствуем вашу поддержку, и наша семья глубоко благодарна за это. Мы не опустим руки", — обратился Луис к пользователям.