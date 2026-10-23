Путин обсудил с Совбезом противодействие влиянию на молодежь из-за рубежа

Кадры из Ново-Огарева. Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание с постоянными участниками Совета безопасности России. Президент был на связи в режиме видеоконференции. И вот как глава государства обозначил основную тему:

"Уважаемые коллеги, в нашей стране проводится большая работа с молодежной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным многообразным содержанием. Но есть и угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз поговорим о противодействии этим угрозам".