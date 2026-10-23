Собянин сообщил о начале строительства 11 школ будущего

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале проектирования и строительства сразу 11 школ будущего. Один из проектов начали реализовывать в Пресненском районе.

Новое здание возводят на улице Климашкина. Это индивидуальный проект. Оригинальный фасад в футуристическом стиле выделит объект на фоне окружающей застройки. Здесь смогут обучаться до 675 учащихся.

Как и во всех школах будущего, в этой предусмотрены зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, медиатека, пространство для общественных мероприятий. Кроме того, школьники смогут заниматься изобразительным искусством и музыкой. Еще одна часть проекта: благоустройство прилегающей территории. В частности, организованы комфортные зоны отдыха и общения.