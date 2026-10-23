Врачи Сеченовки помогли мужчине с тяжелым видом рака

Врачи Сеченовского университета помогли мужчине с тяжелым видом рака. Опухло были обнаружены сразу в двух местах: в прямой кишке и предстательной железе. Медикам пришлось действовать ювелирно, ведь любое неверное движение могло привести к тяжелым последствиям.

Синхронный рак прямой кишки и предстательной железы. О страшном диагнозе Вячеслав Владимирович узнал случайно - проходил плановую диспансеризацию. Прозвучало это как приговор.

Хирургическое вмешательство в этом случае - большой риск. Из всех мужских онкозаболеваний именно эта комбинация для медиков наиболее сложная. Но спасти жизнь пациента могла только операция. Врачам Сеченовского университета пришлось действовать ювелирно. Обе анатомические зоны требуют аккуратного подхода.

"При хирургическом лечении обоих образований мы сталкиваемся с проблемой формирования анастомоза на одном уровне. При какой-то неприятности со стороны любого из этих анастомозов, произойдет катастрофа хирургическая, которая, по сути дела, зачеркнёт любой функциональный результат у этого больного. А, возможно, и онкологически", - рассказал Пётр Царьков, директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета.

Анастомоз простыми словами - это своеобразный "обходной путь", который формирует сам организм. Чтобы при сужении сосудов восстановить движение крови, пищи или других жидкостей. Сложность операции заключалась в том, чтобы развести эти новообразованные "мостики" на разные уровни. Обе опухоли хирурги удалили через крошечные проколы. Вместо того, чтобы сшить ткани стандартно, врачи изменили саму архитектуру реконструкции. Намеренно сместили зоны швов: один стык сделали чуть выше, второй - значительно ниже. Это и есть главное ноу-хау. Все важные функции организма пациента при этом были сохранены.

"После завершения операции у нас формируется только один - мочевой анастомоз. Таким образом мы фактически аннулируем риски формирования соустья между кишечным и мочевым путями, нивелируем риски формирования свища, потому что нет второго кишечного анастомоза", - пояснил Михаил Еникеев, заведующий урологическим отделением института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.

Операция при этом прошла почти бескровно. Благодаря такому "архитектурному" решению врачи спасли жизнь пациенту, за один раз полностью избавив его сразу от двух опухолей. И сохранили Вячеславу Владимировичу качество жизни.