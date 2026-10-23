Выставка в Музее Победе расскажет о легендарной разведчице Надежде Троян

Сегодня в Музее Победы открылась выставка, посвящённая Надежде Викторовне Троян. Легендарной разведчице, подпольщице и партизанке. Герою Советского Союза.

Великая Отечественная война застала Троян в Минске во время учёбы в мединституте. Она сама установила связь с подпольной организацией. Входила в состав групп по подрыву мостов и нападениях на вражеские обозы. Неоднократно принимала участие в боях с карательными отрядами.

Летом 43-го Надежда Викторовна участвовала в ликвидации гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. А после войны вернулась в родной вуз. И стала талантливым хирургом.